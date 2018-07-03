Перишич: cборная Хорватии посмотрела все матчи российских футболистов на ЧМ-2018

Полузащитник выразил надежду, что сборная Хорватии на ЧМ-2018 сможет повторить успех двадцатилетней давности, когда хорваты выиграли бронзовые медали

Сборная Хорватии заняла первое место в группе и в 1/8 финала обыграла команду Дании в серии пенальти (3:2, основное и дополнительное время - 1:1). Россияне на групповом этапе одержали победу над сборными Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), а также уступили команде Уругвая (0:3). В 1/8 финала сборная России по пенальти (4:3) одержала победу над испанцами (основное и дополнительное время - 1:1). Четвертьфинальная игра хорватов со сборной России состоится 7 июля на сочинском стадионе "Фишт", начало - 21:00 мск.

СОЧИ, 4 июля. /ТАСС/. Сборная Хорватии по футболу посмотрела все четыре игры российской команды на чемпионате мира перед очным матчем в четвертьфинале турнира. Об этом сообщил журналистам полузащитник хорватской команды Иван Перишич.

"Мы смотрели все четыре игры сборной России, это действительно хорошая команда. Не хочется обсуждать кого-то индивидуально, все-таки мы играем против команды, это будет непростой матч. В игре со сборной Испании россияне выбрали правильную оборонительную тактику, которая дала результат, но мы постараемся подготовиться и к атакующему стилю с их стороны. У нас есть достаточно дней до матча, я уверен, что мы будем полностью готовы к игре", - сказал Перишич.

Полузащитник выразил надежду, что сборная Хорватии на ЧМ-2018 сможет повторить успех двадцатилетней давности, когда хорваты выиграли бронзовые медали. "Я помню тот чемпионат, хотя и был ребенком, это было прекрасное время для Хорватии. Надеюсь, мы сможем исполнить мечту и даже превзойти тот результат, очень ждем игру против сборной России", - отметил Перишич.

Футболист также подчеркнул важность для сборной Хорватии ее полузащитника и капитана Луки Модрича, который на клубном уровне выступает за испанский "Реал". "Мы знаем, что он значит как для нашей команды, так и для "Реала". Лука - один из ведущих игроков в мире, капитан нашей сборной, поэтому он очень важен для команды", - заключил Перишич.