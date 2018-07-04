Посольство РФ опровергло публикации о том, что Мэй было направлено приглашение на ЧМ-2018

В российском диппредставительстве подчеркнули, что индивидуальные приглашения британским политикам на чемпионат мира не направлялись и, соответственно, не отзывались

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне опровергло появившиеся в среду в британской прессе публикации о том, что премьер-министру Великобритании Терезе Мэй было направлено приглашение посетить проходящий в РФ чемпионат мира по футболу. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель посольства.

"Индивидуальные приглашения британским политикам на чемпионат мира не направлялись и, соответственно, не отзывались. Как известно, решение не посещать турнир на официальном уровне исходило от Лондона. Более того, из Великобритании раздавались призывы бойкотировать соревнования, пресса рисовала мрачные картинки подготовки России к турниру", - сказал дипломат.