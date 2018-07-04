Динияр Билялетдинов: сборная России показала очень хорошую организацию игры на ЧМ

Российская команда вышла в 1/4 финала, где 7 июля сыграет против сборной Хорватии

"Многие команды сильно прогрессируют в сравнении с прошлыми турнирами. У сборной России это касается организации игры. Результат порадовал, все идет от него, эмоциональный и психологический фон. Но какого-то изящного футбола нет, хотя организация игры команды очень хорошая, у нас порядок бьет класс", - сказал Билялетдинов.

Во вторник завершилась стадия 1/8 финала чемпионата мира. Российская команда вышла в 1/4 финала, где 7 июля сыграет против сборной Хорватии. В других четвертьфиналах между собой сыграют уругвайцы и французы, бразильцы и бельгийцы, а также шведы и англичане.

Матч четвертьфинала между сборными России и Хорватии пройдет на сочинском стадионе "Фишт" 7 июля. По мнению футболиста, с хорватами возможно играть на равных, что показали матчи 1/8 финала турнира. Команда Хорватии прошла в следующий раунд только благодаря победе в серии послематчевых пенальти над сборной Дании со счетом 3:2 (1:1 в основное и дополнительное время).

"У хорватов очень хорошая и крепкая сборная, но в плей- офф с датчанами они не показались мне более сильной командой, так что с ними можно играть, - отметил Блиялетдинов. - Наша сила в том, что мы нашли свой футбол, в который играли на протяжении четырех игр чемпионата мира, поэтому становится видно, что это уже почерк команды. Плюс свои стены сильно помогают, поддержка болельщиков идет нам в плюс".

Праздник должен продолжаться

На данный момент 55 из 56 матчей завершились с забитыми голами. Только в игре Франция - Дания, которая прошла 26 июня, счет не был открыт. Также в 16 встречах первенства голы были забиты в компенсированное время. Из борьбы уже выбыли одни из фаворитов чемпионата - сборные Германии, Аргентины, Португалии и Испании.

"На чемпионате было много неожиданностей, я уже перестал им удивляться: это голы на последних минутах и вылеты фаворитов. Стадия 1/8 финала была довольно интересной во всех отношениях, так что праздник продолжается. Сейчас турниру дают эмоциональные оценки, потом эмоции улягутся, и все будет восприниматься по- другому, сколько я видел чемпионатов мира, везде получались свои интересные матчи и красивые голы. А так у нас организация на уровне, в целом первенство интересное", - считает Билялетдинов.

По его мнению, на таком непредсказуемом чемпионате мира сложно предсказать, кто пройдет в полуфиналы. "Мы видим, как сложно даются победы даже фаворитам в разных противостояниях. Но тем интереснее турнир, хочется продолжения этого праздника, ведь чемпионат проходит на положительном фоне со всех сторон. Хозяйка первенства играет хорошо, как и остальные команды, поэтому все болельщики довольны, а я ожидаю продолжения праздника и больше интересных матчей", - заключил собеседник ТАСС.

Четвертьфинальные матчи пройдут 6 и 7 июля в Нижнем Новгороде, Казани, Сочи и Самаре. Чемпионат мира завершится 15 июля.