Динияр Билялетдинов: сборная России показала очень хорошую организацию игры на ЧМ

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Многие футбольные команды прогрессировали на чемпионате мира 2018 года, сборная России показала очень хорошую организацию игры на турнире. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов.
Во вторник завершилась стадия 1/8 финала чемпионата мира. Российская команда вышла в 1/4 финала, где 7 июля сыграет против сборной Хорватии. В других четвертьфиналах между собой сыграют уругвайцы и французы, бразильцы и бельгийцы, а также шведы и англичане.
"Многие команды сильно прогрессируют в сравнении с прошлыми турнирами. У сборной России это касается организации игры. Результат порадовал, все идет от него, эмоциональный и психологический фон. Но какого-то изящного футбола нет, хотя организация игры команды очень хорошая, у нас порядок бьет класс", - сказал Билялетдинов.
Матч четвертьфинала между сборными России и Хорватии пройдет на сочинском стадионе "Фишт" 7 июля. По мнению футболиста, с хорватами возможно играть на равных, что показали матчи 1/8 финала турнира. Команда Хорватии прошла в следующий раунд только благодаря победе в серии послематчевых пенальти над сборной Дании со счетом 3:2 (1:1 в основное и дополнительное время).
"У хорватов очень хорошая и крепкая сборная, но в плей- офф с датчанами они не показались мне более сильной командой, так что с ними можно играть, - отметил Блиялетдинов. - Наша сила в том, что мы нашли свой футбол, в который играли на протяжении четырех игр чемпионата мира, поэтому становится видно, что это уже почерк команды. Плюс свои стены сильно помогают, поддержка болельщиков идет нам в плюс".
На данный момент 55 из 56 матчей завершились с забитыми голами. Только в игре Франция - Дания, которая прошла 26 июня, счет не был открыт. Также в 16 встречах первенства голы были забиты в компенсированное время. Из борьбы уже выбыли одни из фаворитов чемпионата - сборные Германии, Аргентины, Португалии и Испании.
"На чемпионате было много неожиданностей, я уже перестал им удивляться: это голы на последних минутах и вылеты фаворитов. Стадия 1/8 финала была довольно интересной во всех отношениях, так что праздник продолжается. Сейчас турниру дают эмоциональные оценки, потом эмоции улягутся, и все будет восприниматься по- другому, сколько я видел чемпионатов мира, везде получались свои интересные матчи и красивые голы. А так у нас организация на уровне, в целом первенство интересное", - считает Билялетдинов.
По его мнению, на таком непредсказуемом чемпионате мира сложно предсказать, кто пройдет в полуфиналы. "Мы видим, как сложно даются победы даже фаворитам в разных противостояниях. Но тем интереснее турнир, хочется продолжения этого праздника, ведь чемпионат проходит на положительном фоне со всех сторон. Хозяйка первенства играет хорошо, как и остальные команды, поэтому все болельщики довольны, а я ожидаю продолжения праздника и больше интересных матчей", - заключил собеседник ТАСС.
Четвертьфинальные матчи пройдут 6 и 7 июля в Нижнем Новгороде, Казани, Сочи и Самаре. Чемпионат мира завершится 15 июля.