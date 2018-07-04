КАЗАНЬ, 4 июля. /ТАСС/. Около 9 тыс. болельщиков сборной Бразилии могут присутствовать на "Казань-Арене" на матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу с командой Бельгии. Об этом в среду ТАСС сообщили в посольстве Бразилии в России.
Матч за выход в полуфинал ЧМ между сборными Бразилии и Бельгии пройдет 6 июня. Вместимость стадиона "Казань-Арена" - около 43 тыс. человек.
"Официальных цифр (о количестве планирующих приехать в Казань болельщиков - прим. ТАСС) нет, но ориентировочно количество бразильцев может соответствовать примерно 20% от общей вместимости стадиона, исходя из понимания того, что ФИФА выделяет часть билетов болельщикам участвующих в матче команд", - сообщили в посольстве.
В матче 1/8 финала мирового первенства бразильские футболисты обыграли команду Мексики со счетом 2:0. Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.