Матч за выход в полуфинал ЧМ между сборными Бразилии и Бельгии пройдет 6 июня

КАЗАНЬ, 4 июля. /ТАСС/. Около 9 тыс. болельщиков сборной Бразилии могут присутствовать на "Казань-Арене" на матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу с командой Бельгии. Об этом в среду ТАСС сообщили в посольстве Бразилии в России.

Матч за выход в полуфинал ЧМ между сборными Бразилии и Бельгии пройдет 6 июня. Вместимость стадиона "Казань-Арена" - около 43 тыс. человек.