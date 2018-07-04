Футболист Компани пока не думал о завершении карьеры в сборной Бельгии

ДЕДОВСК /Московская область/, 4 июля /ТАСС/. Защитник сборной Бельгии по футболу Венсан Компани пока не задумывался о завершении карьеры в национальной команде. Об этом он сообщил на пресс-конференции.
Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Бельгии и Бразилии пройдет 6 июля в Казани. Компани выступает за сборную Бельгии с 2004 года. На его счету 79 матчей, в которых он забил четыре гола.
"Пока я не задумываюсь о том, чтобы завершить карьеру в национальной сборной Бельгии по футболу, - сказал 32-летний Компани. - Сейчас все мои мысли связаны с матчем против команды Бразилии. Если я и приму решение завершить карьеру в национальной сборной, то не думаю, что это произойдет в ближайшую пятницу".
"То, что я нахожусь в расположении сборной, несмотря на все мои повреждения, в очередной раз доказывает, что меня не так беспокоят мои травмы, как некоторых. Многие пишут о том, что я вот-вот завершу карьеру по состоянию здоровья. Но я остановлюсь только тогда, когда пойму, что мне достаточно. Если завершать карьеру, например, после каждой серьезной травмы, то я бы ее завершил еще когда мне было 18 лет", - добавил защитник.