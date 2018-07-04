Футболист Компани пока не думал о завершении карьеры в сборной Бельгии

Игрок отметил, что все его мысли сейчас связаны с предстоящим матчем 1/4 финала чемпионата мира против бразильцев

ДЕДОВСК /Московская область/, 4 июля /ТАСС/. Защитник сборной Бельгии по футболу Венсан Компани пока не задумывался о завершении карьеры в национальной команде. Об этом он сообщил на пресс-конференции. Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Бельгии и Бразилии пройдет 6 июля в Казани. Компани выступает за сборную Бельгии с 2004 года. На его счету 79 матчей, в которых он забил четыре гола.