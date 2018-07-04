Компани: сборная Бельгии по футболу с нетерпением ждет матча против бразильцев на ЧМ

Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Бельгии и Бразилии пройдет 6 июля в Казани

ДЕДОВСК /Московская область/, 4 июля /ТАСС/. Футболисты сборной Бельгии с нетерпением ждут четвертьфинального матча чемпионата мира против команды Бразилии. Об этом на пресс-конференции сообщил защитник бельгийской команды Венсан Компани.

"Для нынешнего поколения сборной Бельгии сейчас наступает, возможно, один из важнейших моментов в истории, - сказал Компани. - Мы должны использовать и задействовать все наши сильные стороны в матче против столь сильного соперника. У них 80-процентное владение мячом, но при этом они не будут паниковать если этого владения у них не будет. Бразилия - одна из лучших футбольных команд в мире, которая обладает игроками с лучшим индивидуальным мастерством, сборная Бельгии с нетерпением ждет этого матча".

"Мы прекрасно знали, что если займем первое место в группе, то нас ожидает более сложный путь к титулу. Если говорить честно, то я бы предпочел встретиться с бразильцами в финале, но что есть, то есть. Пускай этот четвертьфинальный матч будет для нас своеобразным финалом, но не последним матчем на мировом первенстве", - добавил Компани.

В понедельник сборная Бельгии одержала волевую победу над командой Японии со счетом 3:2. Встреча прошла в Ростове-на-Дону. К 52-й минуте бельгийцы проигрывали со счетом 0:2.

"Матч против Японии уже в прошлом. Теперь мы полностью сконцентрированы на игре против бразильцев. Единственное, что хотелось бы сказать, так это отдать должное Маруану Феллайни и Насеру Шадли. Они невероятно перевернули матч", - заключил футболист.