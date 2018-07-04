Футболист Паулиньо занимается по индивидуальной программе на тренировке бразильцев в Сочи

Занятие проходит на сочинском стадионе "Юг-Спорт"

СОЧИ, 4 июля. /ТАСС/. Все футболисты сборной Бразилии, кроме полузащитника Паулиньо, который занимается по индивидуальной программе, принимают участие в тренировке в Сочи, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Занятие проходит на сочинском стадионе "Юг-Спорт". Паулиньо тренируется индивидуально, однако, как уточнили ТАСС в пресс-службе сборной Бразилии, "он не травмирован и чувствует себя хорошо".