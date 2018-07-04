Футболист Паулиньо занимается по индивидуальной программе на тренировке бразильцев в Сочи

СОЧИ, 4 июля. /ТАСС/. Все футболисты сборной Бразилии, кроме полузащитника Паулиньо, который занимается по индивидуальной программе, принимают участие в тренировке в Сочи, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Занятие проходит на сочинском стадионе "Юг-Спорт". Паулиньо тренируется индивидуально, однако, как уточнили ТАСС в пресс-службе сборной Бразилии, "он не травмирован и чувствует себя хорошо".
Футболисты выполнили разминку и начали работу с мячом, отрабатывая удары по воротам. После они разделились на команды и провели игру.
В понедельник сборная Бразилии одержала победу над командой Мексики со счетом 2:0 в матче 1/8 финала чемпионата мира. В четвертьфинале бразильцы встретятся с бельгийцами 6 июля в Казани.