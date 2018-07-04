Директор ХК "Ак Барс": австралийские футболисты эмоционально простились с базой в Казани

Австралийцы не смогли пробиться в плей-офф чемпионата мира, заняв последнее место в группе С и набрав одно очко

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сборная Австралии по футболу осталась довольна условиями на базе хоккейного клуба "Ак Барс" в Казани, где она базировалась на время выступления на чемпионате мира, расставание было очень эмоциональным. Об этом ТАСС рассказал директор клуба Шамил Хуснутдинов.

Команда прилетела в Казань 10 июня. Австралийцы не смогли пробиться в плей-офф чемпионата мира, заняв последнее место в группе С и набрав одно очко.