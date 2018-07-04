Директор ХК "Ак Барс": австралийские футболисты эмоционально простились с базой в Казани

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сборная Австралии по футболу осталась довольна условиями на базе хоккейного клуба "Ак Барс" в Казани, где она базировалась на время выступления на чемпионате мира, расставание было очень эмоциональным. Об этом ТАСС рассказал директор клуба Шамил Хуснутдинов.
Команда прилетела в Казань 10 июня. Австралийцы не смогли пробиться в плей-офф чемпионата мира, заняв последнее место в группе С и набрав одно очко.
"Австралийцам у нас очень понравилось, им было комфортно, - рассказал Хуснутдинов. - Приятные, тактичные ребята, которые за это время нам стали уже своими, расставались очень эмоционально, со слезами на глазах. Могу сказать, что от этой команды у нас остались самые теплые эмоции. У них, надеюсь, тоже".
Команда Австралии проиграла сборным Франции (1:2) и Перу (0:2) и сыграли вничью с датчанами (1:1). Австралийцы покинули Казань 27 июня.
Чемпионат мира завершится 15 июля, финал турнира пройдет в московских "Лужниках".