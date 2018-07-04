Аршавин: дисциплина и физическая форма являются залогом успеха сборной России на ЧМ-2018

Бывший игрок национальной команды считает, что россиянам будет сложно в матче против сборной Хорватии

ТАСС, 4 июля. Дисциплина и прекрасная физическая форма являются залогом успешного выступления сборной России на чемпионате мира по футболу. Такое мнение высказал бывший игрок российской национальной команды Андрей Аршавин в интервью порталу Zakon.kz.

"Сборная России выступает дисциплинированно, она прекрасно готова физически. Дополнительно на игре команды сказывается сумасшедшая поддержка болельщиков, - считает Аршавин. - Все эти факторы позволили россиянам оказаться в четвертьфинале чемпионата мира".

В воскресенье сборная России в серии послематчевых пенальти обыграла испанцев и вышла в 1/4 финала чемпионата мира. В четвертьфинале подопечные Станислава Черчесова сыграют с командой Хорватии 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи.

"Сборной России будет трудно в матче с хорватами. Но если подопечные Станислава Черчесова смогли победить команду Испании, то смогут одолеть и следующих соперников, - считает Аршавин. - Сборная Хорватии является сильным оппонентом, она показывает сбалансированный футбол на протяжении всего чемпионата".

Андрей Аршавин выступал за сборную России с 2002 по 2012 год. За национальную команду нападающий провел 76 матчей и забил 16 голов. Он является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.