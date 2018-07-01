Мэр Нижнего Новгорода попросил предприятия сократить рабочий день 6 июля из-за матча ЧМ

По данным мэрии города, 6 июля для комфорта и безопасности болельщиков и жителей с 6:00 мск будет введено ограничение движения транспорта в центре города и на подходах к стадиону

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июля. /ТАСС/. Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов попросил предприятия сократить рабочий день 6 июля из-за матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Уругвая, который начнется в 17:00 мск. Об этом он сообщил в среду журналистам.

"Я хотел бы обратиться к руководителям предприятий с предложением рассмотреть возможность по сокращению рабочего дня. Такая практика применяется практически во всех городах, где проходят матчи чемпионата мира по футболу. Кроме того, я хотел бы обратиться к жителям города, чтобы они могли заранее спланировать свои поездки и выбрать оптимальные маршруты, учитывая эти обстоятельства", - сказал он.

По данным мэрии города, 6 июля для комфорта и безопасности болельщиков и жителей с 6:00 мск будет введено ограничение движения транспорта в центре города и на подходах к стадиону.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Нижнем Новгороде прошли четыре матча группового этапа, игра 1/8 финала.