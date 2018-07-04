Сборная Бельгии по футболу проводит тренировку в две группы

ДЕДОВСК /Московская область/, 4 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Бельгии проводят тренировку в две группы на своей базе в СК "Гучково" в подмосковном Дедовске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
В понедельник сборная Бельгии одержала победу над командой Японии со счетом 3:2 в 1/8 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Ростове-на-Дону. Во вторник главный тренер бельгийской команды Роберто Мартинес предоставил футболистам восстановительный день. В среду бельгийские футболисты провели тренировку в рамках подготовки к четвертьфинальному матчу чемпионата мира против команды Бразилии.
Сегодня сборная Бельгии тренируется в две группы! #wc2018 #bel pic.twitter.com/ZxO8Wo44Ib— Mikhail_lichkov (@lichkov_mikhail) 4 июля 2018 г.
Перед началом тренировки футболисты сборной Бельгии разделились на две группы. Первая, включающая в себя футболистов, которые провели полный или большую часть матча против команды Японии, направились в тренажерный зал. Вторая проводит занятие на поле вместе с группой вратарей.
"Все футболисты здоровы. Вчера игроки получили день на восстановление после сложного матча против команды Японии. Тренировка проходит в штатном режиме, футболисты готовятся к матчу против бразильцев", - сказали ТАСС представители пресс-службы.
Матч 1/4 финала между сборными Бельгии и Бразилии пройдет 6 июля в Казани.