Сборная Бельгии по футболу проводит тренировку в две группы

В понедельник сборная Бельгии одержала победу над командой Японии со счетом 3:2 в 1/8 финала чемпионата мира

ДЕДОВСК /Московская область/, 4 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Бельгии проводят тренировку в две группы на своей базе в СК "Гучково" в подмосковном Дедовске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В понедельник сборная Бельгии одержала победу над командой Японии со счетом 3:2 в 1/8 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Ростове-на-Дону. Во вторник главный тренер бельгийской команды Роберто Мартинес предоставил футболистам восстановительный день. В среду бельгийские футболисты провели тренировку в рамках подготовки к четвертьфинальному матчу чемпионата мира против команды Бразилии.