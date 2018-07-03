СМИ: нападающий сборной Уругвая Кавани не сыграет с французами в 1/4 финала ЧМ

Отмечается, что спустя три дня после игры с португальцами у нападающего все еще болит нога

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани не примет участия в матче 1/4 финала чемпионата мира с командой Франции. Об этом сообщает L`Equipe .

Суарес заявил, что вместе со всеми жителями Уругвая ждет возвращения Кавани в строй на ЧМ

По информации издания, тренерский штаб еще не принял окончательного решения, оставить ли его на скамейке запасных или не включать в заявку на матч. В матче 1/8 финала (30 июня) против команды Португалии (2:1) Кавани забил два мяча, а во втором тайме получил отек мышцы ноги. Отмечается, что спустя три дня после игры у нападающего все еще болит нога. В четверг Кавани не принимал участия в тренировке.

В четвертьфинале сборная Уругвая сыграет с командой Франции. Встреча пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 17:00 мск.