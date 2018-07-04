Количество иностранцев, посетивших Свердловскую область, в июне выросло в восемь раз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Более 158 тыс. человек почти из 30 стран остановились в отелях Екатеринбурге во время проведения матчей группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили в среду в департаменте информационной политики Свердловской области.

"В среднем, Свердловскую область посещают ежемесячно порядка 7,5 тысяч иностранных граждан, - сообщили в ведомстве. - По предварительной оценке, в июне 2018 года эта цифра возросла в восемь раз и приблизилась к полугодовому значению".

По данным департамента, номер в среднестатистическом екатеринбургском отеле во время ЧМ-2018 стоил около 4 тыс. рублей за ночь. Это вдвое дороже, к примеру, чем годом ранее. "Максимальная загрузка была всего четыре дня, когда шли матчи чемпионата мира, - отметила председатель комитета по товарному рынку городской администрации Елена Чернышова. - В эти дни цена проживания отличалась от обычной в 2-3 раза".

Некоторые уральские гостиницы во время ЧМ-2018 продлевали время завтраков специально для болельщиков, отметил член некоммерческого партнерства "Клуб отельеров Екатеринбурга" Виктор Салин. "Мы понимали, что болельщики будут гулять до утра, но даже с учетом продления некоторые гости не успевали попадать на завтраки", - отметил Салин.

Гостей Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге принимали в 259 коллективных средствах размещения (более 8,5 тыс. номеров). Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге прошли четыре матча группового этапа: Египет - Уругвай - 0:1 (15 июня), Франция - Перу - 1:0 (21 июня), Япония - Сенегал - 2:2 (24 июня) и Мексика - Швеция - 0:3 (27 июня).