Омбудсмен проверит жалобу экс-мэра Ярославля Урлашова на запрет смотреть футбол в колонии

Заключенным якобы не разрешают смотреть матчи после отбоя, однако показывают игры в записи на следующий день

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин проверит жалобу на запрет смотреть футбол в отряде 10 колонии №2 в Рыбинске Ярославской области, где отбывает наказание за взятки экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов. Об этом сообщил ТАСС Бабуркин.

"Ко мне поступила жалоба, я начал проверять эту информацию. На этой неделе поеду в колонию и посмотрю, насколько все соответствует правилам и требованиям. По информации УФСИН, телевизор есть в отряде, но им нельзя смотреть телевизор после отбоя", - сказал Бабуркин.

Сейчас, пояснил он, в управлении колонии проходит проверка, и все правила выполняются особенно тщательно. По информации омбудсмена, после отбоя матчи смотреть не разрешается, но сотрудники колонии записывают их и показывают на следующий день.

"Тут сталкиваются, конечно, требования режима и пожелания болельщиков видеть матч в прямом эфире. Посмотрим, насколько это соответствует правилам и требованиям", - добавил Бабуркин.

Ярославский областной суд в январе 2017 года подтвердил вынесенный Кировским районным судом Ярославля приговор в отношении Урлашова. Бывшего мэра признали виновным во взяточничестве и приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей.