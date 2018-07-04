Тереза Мэй оставила флаг Англии над резиденцией после победы англичан над колумбийцами

Помимо премьера Великобритании, сборную Англии уже поздравили с победой принц Уильям и мэр Лондона Садик Хан

ЛОНДОН, 4 июля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй решила оставить флаг Англии над своей резиденцией на Даунинг-стрит, 10 после победы сборной Англии над национальной командой Колумбии в 1/8 финала ЧМ-2018. Об этом она сообщила в среду в Twitter.

"Огромные поздравления Англии. Флаг продолжает реять для нас", - сказано в твите премьера. В принципе, выражение keep the flag flying, использованное Мэй в этом заявлении, само по себе является идиоматическим и означает выражение поддержки, в данном случае сборной Англии. Однако с учетом прежних заявлений Мэй о том, когда флаг Англии будет появляться над резиденцией, здесь наличествует дополнительная игра слов.

27 июня с трибуны британского парламента глава правительства заявила, что в дни матчей сборной Англии над Даунинг-стрит, 10, помимо развевающегося там всегда "Юнион Джека" - флага Великобритании - будут также поднимать и флаг Англии с изображением красного креста Святого Георгия на белом фоне. И уже в этом контексте выражение keep the flag flying приобретает уже не образную окраску, а вполне дословный смысл - день матча миновал, но "георгиевский флаг" мы все равно не уберем, и он будет гордо реять над премьерской резиденцией.

Помимо Мэй, сборную Англии уже поздравили с победой над колумбийцами второй в очереди наследник британского трона принц Уильям, который является президентом Футбольной ассоциации Англии, и мэр Лондона Садик Хан.

В матче 1/8 финала, который прошел в Москве на стадионе "Спартак", англичане победили команду Колумбии в серии пенальти. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 1:1.

В послематчевой же серии одиннадцатиметровых ударов со счетом 4:3 победу праздновали родоначальники футбола. Этот успех позволил англичанам выйти в четвертьфинал, который состоится в Самаре 7 июля, и где англичанам будет противостоять сборная Швеции.