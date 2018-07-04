Британские СМИ сравнили тренера сборной Англии Саутгейта с магистром Йодой

Во вторник сборная Англии в матче 1/8 финала чемпионата мира обыграла команду Колумбии

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Британские СМИ назвали главного тренера сборной Англии по футболу Гарета Саутгейта главным героем победы в матче 1/8 финала чемпионата мира над командой Колумбии, сравнив его с персонажем "Звездных войн" магистром Йодой. Встреча прошла во вторник на московском стадионе "Спартак". Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти англичане оказались сильнее - 4:3. Сборная Англии впервые в своей истории победила в матче чемпионата мира в серии пенальти (англичане четырежды участвовали в серии 11-метровых ударов) и во второй раз из восьми на крупных турнирах (чемпионатах мира и Европы). Англичане также впервые с 2006 года вышли в четвертьфинал чемпионата мира. Практически все ведущие британские СМИ отвели основную роль в победе над колумбийцами главному тренеру команды. В материале издания Daily Mail под заголовком "Конец ночного кошмара" отмечается, что "Саутгейту больше, чем любому английскому тренеру знакомо чувство агонии в серии пенальти", памятуя о полуфинальном матче чемпионата Европы - 1996 с командой Германии, когда он не реализовал решающий 11-метровый удар.

"Именно поэтому его команда на каждой тренировке отрабатывала пенальти, - говорится в статье. - Саутгейт предстает на этом турнире как магистр Йода (один из главных героев "Звездных войн"). Даже в случае поражения он остается победителем, и когда Эрик Дайер реализовал решающий 11-метровый, Саутгейт стал единственным тренером, под руководством которого сборная Англии одержала победу в серии пенальти в матче чемпионата мира". "Теперь у этой молодой команды будет вера, даже если речь зайдет о серии пенальти, особенно если речь зайдет о серии пенальти. Немцы впервые отправились домой до раунда плей-офф чемпионата мира, англичане же наконец-то начали побеждать в серии пенальти. Так что на турнире может случиться всякое", - написал автор, говоря о перспективах повторения достижения 1966 года, когда англичане единственный раз стали чемпионами мира. Издания The Guardian и The Sun, помимо похвалы в адрес тренера, отдали должное вратарю Джордану Пикфорду, который был назван героем за отраженный удар колумбийца Карлоса Бакки. В то же время вещательная корпорация Би-би-си раскритиковала главного судью встречи американца Марка Гейгера. "В начале матча он не наказывал игроков за нарушения, и в итоге упустил контроль над игрой, которую колумбийцы, похоже, решили превратить в настоящую бойню, - отмечается в репортаже. - Он потакал футболистам, устраивавшим с ним долгие дискуссии, вместо принятия жестких решений, этот матч был бы трудным для любого рефери, поскольку игроки не уважали решения судьи и даже не пытались облегчить ему жизнь". Безвыигрышная серия сборной Англии Особое внимание было уделено статистическим данным. В частности, отмечается, что Пикфорд стал первым вратарем в истории команды, отразившим пенальти на крупном турнире (чемпионатах мира и Европы) с 1998 года, а сборная впервые в истории чемпионатов мира пропустила в добавленное ко второму тайму время. Во вторник нападающий Гарри Кейн повторил достижение Томми Лоутона, который в 1939 году отметился голами в шести матчах подряд за сборную Англии.

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