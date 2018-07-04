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4 июля, 15:11
Британские СМИ сравнили тренера сборной Англии Саутгейта с магистром Йодой
Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт
© Антон Новодережкин/ТАСС
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Во вторник сборная Англии в матче 1/8 финала чемпионата мира обыграла команду Колумбии

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Британские СМИ назвали главного тренера сборной Англии по футболу Гарета Саутгейта главным героем победы в матче 1/8 финала чемпионата мира над командой Колумбии, сравнив его с персонажем "Звездных войн" магистром Йодой.

Встреча прошла во вторник на московском стадионе "Спартак". Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти англичане оказались сильнее - 4:3. Сборная Англии впервые в своей истории победила в матче чемпионата мира в серии пенальти (англичане четырежды участвовали в серии 11-метровых ударов) и во второй раз из восьми на крупных турнирах (чемпионатах мира и Европы). Англичане также впервые с 2006 года вышли в четвертьфинал чемпионата мира.

Практически все ведущие британские СМИ отвели основную роль в победе над колумбийцами главному тренеру команды. В материале издания Daily Mail под заголовком "Конец ночного кошмара" отмечается, что "Саутгейту больше, чем любому английскому тренеру знакомо чувство агонии в серии пенальти", памятуя о полуфинальном матче чемпионата Европы - 1996 с командой Германии, когда он не реализовал решающий 11-метровый удар.

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"Именно поэтому его команда на каждой тренировке отрабатывала пенальти, - говорится в статье. - Саутгейт предстает на этом турнире как магистр Йода (один из главных героев "Звездных войн"). Даже в случае поражения он остается победителем, и когда Эрик Дайер реализовал решающий 11-метровый, Саутгейт стал единственным тренером, под руководством которого сборная Англии одержала победу в серии пенальти в матче чемпионата мира".

"Теперь у этой молодой команды будет вера, даже если речь зайдет о серии пенальти, особенно если речь зайдет о серии пенальти. Немцы впервые отправились домой до раунда плей-офф чемпионата мира, англичане же наконец-то начали побеждать в серии пенальти. Так что на турнире может случиться всякое", - написал автор, говоря о перспективах повторения достижения 1966 года, когда англичане единственный раз стали чемпионами мира.

Издания The Guardian и The Sun, помимо похвалы в адрес тренера, отдали должное вратарю Джордану Пикфорду, который был назван героем за отраженный удар колумбийца Карлоса Бакки. В то же время вещательная корпорация Би-би-си раскритиковала главного судью встречи американца Марка Гейгера. "В начале матча он не наказывал игроков за нарушения, и в итоге упустил контроль над игрой, которую колумбийцы, похоже, решили превратить в настоящую бойню, - отмечается в репортаже. - Он потакал футболистам, устраивавшим с ним долгие дискуссии, вместо принятия жестких решений, этот матч был бы трудным для любого рефери, поскольку игроки не уважали решения судьи и даже не пытались облегчить ему жизнь".

Безвыигрышная серия сборной Англии

Особое внимание было уделено статистическим данным. В частности, отмечается, что Пикфорд стал первым вратарем в истории команды, отразившим пенальти на крупном турнире (чемпионатах мира и Европы) с 1998 года, а сборная впервые в истории чемпионатов мира пропустила в добавленное ко второму тайму время. Во вторник нападающий Гарри Кейн повторил достижение Томми Лоутона, который в 1939 году отметился голами в шести матчах подряд за сборную Англии.

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Буквально все СМИ отметили, что в матче с колумбийцами прервалась еще одна неприятная для команды 12-летняя серия, именуемая "проклятием телеканала ITV". Англичане одержали первую с 2006 года и вторую с 1998-го победу в матче чемпионата мира, который на территории Великобритании транслировался телеканалом ITV. В общей сложности ITV c 1996 года показал 19 игр сборной в финальных раундах чемпионатов мира и Европы, в которых англичане одержали шесть побед. За трансляцией матча в Великобритании в среднем наблюдало 16,2 млн человек, во время пенальти численность аудитории достигла 24,4 млн, что является лучшим показателем за последние шесть лет.

В четвертьфинале сборная Англии встретится с командой Швеции, которая в матче 1/8 финала обыграла швейцарцев со счетом 1:0. Встреча пройдет 7 июля в Самаре и начнется в 17:00 мск.

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