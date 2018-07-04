Дегтярев: профессиональные клубы могут вывести арены ЧМ на самоокупаемость

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Профессиональные клубы при помощи грамотной маркетинговой работы могут вывести стадионы в городах чемпионата мира на самоокупаемость. Об этом на пресс-конференции заявил председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

"Без профессиональных футбольных клубов тут не обойтись, - сказал Дегтярев. - Получая такой стадион и грамотно используя маркетинговые стратегии, они могут на этом заработать. И не просить деньги у государственных компаний".