В Нижнем Новгороде в дни матчей ЧМ-2018 в позднее время пустят дополнительные поезда

Время отправления составов назначалось с учетом возможного дополнительного времени в матчах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июля. /ТАСС/. Дополнительные ускоренные пригородные поезда в дни четвертьфинальных и полуфинальных матчей чемпионата мира по футболу будут ходить из Нижнего Новгорода. Составы будут отправляться в Дзержинск и Заволжье, сообщила в среду пресс-служба Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.

"Для участников фан-феста на площади Минина в Нижнем Новгороде назначены дополнительные пригородные поезда с удобным временем отправления, учитывая возможное дополнительное время матчей", - говорится в сообщении.

Составы пустят в ночь с 6 на 7 июля, после окончания матча в Казани между сборными Бразилии и Бельгии; в ночь на 8 июля, когда в Сочи завершится игра России с Хорватией. Те же поезда будут курсировать в ночь на 11 июля, после полуфинального матча в Санкт-Петербурге, и в ночь на 12 июля, после полуфинала в московских "Лужниках".

С Московского вокзала до Заволжья последний поезд отправится в 00:25, до Дзержинска - в 00:35.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу начался 14 июня и продлится до 15 июля в 11 городах. В Нижнем Новгороде прошли четыре матча группового этапа чемпионата и встреча 1/8 финала Хорватия - Дания (победа Хорватии по пенальти). Игра четвертьфинала между сборными Франции и Уругвая пройдет 6 июля.