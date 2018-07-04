Роналдо назвал глупостью обвинения в симуляции в адрес Неймара

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной Бразилии, двукратный чемпион мира Роналдо назвал глупостью высказывания о том, что форвард нынешней бразильской команды Неймар постоянно симулирует. Об этом Роналдо сказал журналистам.
С критикой в адрес Неймара высказывались знаменитые футболисты прошлого - англичанин Гари Линекер, немец Лотар Маттеус и датчанин Петер Шмейхель.
"Вся эта критика - глупость. Неймар приносит много пользы сборной Бразилии, хотя он еще и не показывает своего лучшего футбола на этом турнире", - подчеркнул Роналдо.
"Неймар очень разумно использует свою мобильность, чтобы избегать грубой игры со стороны соперников. При этом судьи не делают ничего, чтобы защитить его, они позволяют футболистам соперника раз за разом безнаказанно нарушать правила", - добавил Роналдо.
За четыре матча чемпионата мира соперники фолили на Неймаре больше, чем на каком-либо другом игроке - 23 раза. На втором месте по этому показателю находится аргентинец Лионель Месси - 15 заработанных фолов. В матче 1/8 финала мирового первенства бразильские футболисты обыграли команду Мексики со счетом 2:0. В четвертьфинале на стадионе "Казань- Арена" сборная Бразилии встретится с бельгийцами, матч пройдет 6 июля и начнется в 21:00 мск.