Роналдо назвал глупостью обвинения в симуляции в адрес Неймара

С критикой в адрес Неймара высказывались знаменитые футболисты прошлого - англичанин Гари Линекер, немец Лотар Маттеус и датчанин Петер Шмейхель

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной Бразилии, двукратный чемпион мира Роналдо назвал глупостью высказывания о том, что форвард нынешней бразильской команды Неймар постоянно симулирует. Об этом Роналдо сказал журналистам.

С критикой в адрес Неймара высказывались знаменитые футболисты прошлого - англичанин Гари Линекер, немец Лотар Маттеус и датчанин Петер Шмейхель.

"Вся эта критика - глупость. Неймар приносит много пользы сборной Бразилии, хотя он еще и не показывает своего лучшего футбола на этом турнире", - подчеркнул Роналдо.