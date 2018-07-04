Автовокзал, парк отдыха и зимний каток могут появиться на "Самара-Арене" после ЧМ-2018

Стадион принял пять матчей чемпионата мира по футболу, 7 июля на арене пройдет четвертьфинал между сборными Англии и Швеции

"Выстроенная логистика у стадиона работает эффективно. Можно говорить о каких-то сбоях, но после каждого матча делается анализ, в реальном времени рабочая группа видит все пересадочные узлы, заполняемость посадочных площадок, и делает соответствующие поправки. Мы удовлетворены загрузкой и выгрузкой транспорта у арены", - заявил Фетисов.

"Самара-Арена" была открыта в апреле 2018 года. Стадион принял пять матчей чемпионата мира по футболу, 7 июля на арене пройдет четвертьфинал между сборными Англии и Швеции. После мирового первенства на стадионе домашние матчи чемпионата России будет проводить клуб "Крылья Советов".

"По окончании чемпионата мира мы будем менять транспортную схему. У стадиона "Металлург" (на котором раньше выступала местная команда "Крылья Советов" - прим. ТАСС) было мало парковок, это создавало неудобства как для болельщиков, так и для жителей близлежащих домов. "Самара- Арена" обеспечит болельщиков несколькими тысячами комфортных парковочных мест. Также есть комфортная трамвайная линия, она хорошо действует, достаточно хорошо выстроена и работа шаттлов", - добавил он.

По словам Фетисова, большую важность имеет и вопрос загрузки помещений стадиона и прилегающей к нему территории. "Стадион большой, в нем огромное количество помещений, мы смотрим, какой жизнью их насыщать, что там будет. Корректировка по заданию губернатора проходит, и уже к началу сентября мы будем иметь план по этим корректировкам. Думаем, что на территории должен появиться большой зимний каток, также хотим вернуться к первоначальной идее создания небольшого автовокзала, прорабатывается концепция прилегающего парка", - отметил чиновник.

"Территория должна привлекать болельщиков, день матча должен стать днем выходного дня. Это будет занимать какое- то время, но главным магнитом привлечения людей будет успешная игра "Крыльев Советов". Не нужно забывать, что после чемпионата мира будет действовать федеральная программа. С точки зрения популярности футбола мы можем многим городам дать фору, для самарцев главное - игра "Крыльев Советов", - подытожил Фетисов.