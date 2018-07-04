Булыкин: победа сборной России над испанцами стала главным сюрпризом 1/8 финала ЧМ

В четвертьфинале чемпионата мира сборная России встретится с командой Хорватии, и в случае победы в полуфинале ее ждет победитель пары Швеция - Англия

"Главным приятным удивлением матчей 1/8 финала стала победа сборной России, которая подарила праздник для всей страны. К неожиданностям я бы отнес вылет португальцев, аргентинцам было объективно непросто против французов. Удивили японцы, которые повели 2:0, но им не хватило этого для победы над бельгийцами", - сказал Булыкин.

Во вторник завершились последние матчи 1/8 финала чемпионата мира. Сборная России обыграла испанцев (1:1, по пенальти - 4:3), команда Уругвая оказалась сильнее испанцев (2:1), французы - аргентинцев (4:3), сборная Бразилии победила мексиканцев (2:0), бельгийцы одолели японцев (3:2), шведы - швейцарцев (1:0). Команда Хорватии обыграла датчан (1:1, по пенальти - 3:2), а англичане победили колумбийцев (1:1, по пенальти - 4:3). Английские футболисты впервые смогли пройти в следующую стадию чемпионата мира после серии пенальти, ранее они трижды терпели неудачу.

"Англичане неожиданно не сумели решить вопросы в основное время против колумбийцев, расслабились и дотянули до пенальти, - продолжил собеседник ТАСС. - Исторически им не везло в сериях одиннадцатиметровых, но они сумели переломить статистику. В целом больших сюрпризов, кроме прохода России, на стадии 1/8 финала не было".

В четвертьфинале чемпионата мира сборная России встретится с командой Хорватии, и в случае победы в полуфинале ее ждет победитель пары Швеция - Англия (оба матча пройдут 7 июля). "Думаю, что после последних игр наши футболисты верят, что способны обыграть хорватов. Все в их руках, а мы будем их поддерживать. Россияне могут пройти далеко, благо турнирная сетка этому благоволит - ждем очередного сюрприза от сборной России", - сказал Булыкин.

В другой части турнирной сетки пройдут матчи Уругвай - Франция и Бразилия - Бельгия. "Мне кажется, что французы встретятся в полуфинале с бельгийцами, а затем выйдут в финал. Конечно, я болею за бельгийцев, потому что там играют мои бывшие одноклубники. Будет очень интересная игра", - заключил Булыкин.