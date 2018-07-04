Андрей Федун: система безопасности арены ЧМ показала эффективность при инциденте с фанатом

Во время матча 1/8 финала ЧМ между сборными Англии и Колумбии, прошедшего во вторник на московском стадионе "Спартак", один из английских болельщиков нанес на памятник Черенкову слово "Англия"

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ситуация с поиском и задержанием болельщика сборной Англии, осквернившего памятник футболисту Федору Черенкову у стадиона "Спартак", показывает эффективность работы системы безопасности на территории арены. Такое мнение ТАСС высказал член совета директоров футбольного клуба "Спартак" Андрей Федун.

Во время матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Англии и Колумбии, прошедшего во вторник на московском стадионе "Спартак", один из английских болельщиков нанес на памятник Черенкову слово "Англия" на английском языке. Ранее столичная полиция сообщила о том, что англичанин задержан. Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что молодой человек извинился за нанесение надписи на памятнике, которая была позднее стерта. Ему грозит административное наказание за осквернение памятника.

"Вся эта система достаточно эффективна. Этот момент был снят, отсмотрен, человек был найден по лицу и задержан, - сказал Федун. - Поэтому вопросов к службе безопасности тут нет никаких - все было очень оперативно и хорошо сделано".

"Достаточно много задерживалось людей, которые пытались пройти по фальшивым билетам и аккредитациям, поэтому эта система жесткая, но эффективная для таких огромных мероприятий. Она была обкатана на Олимпиаде в Сочи, и здесь практически сбоев пока не дает. Хотелось, чтобы чемпионат так и закончился", - добавил он.

Федун отметил, что на трибунах на матче Колумбия - Англия (1:1, 3:4 - по пенальти) царила дружелюбная атмосфера. "Болельщики настроены доброжелательно. Я сидел на трибуне, вокруг меня были колумбийцы, а посередине - три англичанина, и никто никого не пытался задушить, убить, оплевать. Если говорить об инциденте, так дураки всегда найдутся", - отметил он.

Член совета директоров "Спартака" не сомневается, что "Открытие-Арена", которая во время чемпионата мира носит название клуба, будет готова к чемпионату России. "Проблема имеется только к концерту 13 июля (на этот день запланирован концерт группы Guns N'Roses - прим. ТАСС), и она решится, насколько быстро будет снят нынешний режим, который реально мешает выполнению работ под подготовке к концерту. Тут многое зависит от оргкомитета чемпионата мира, который должен решить, когда этот режим снять. Но оргкомитет сказал, что в течение трех дней этот вопрос должен быть решен", - подчеркнул Федун.