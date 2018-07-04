Эксперт: судья матча Колумбия - Англия не был последователен, но пенальти назначил верно

В понедельник сборная Англии в серии послематчевых пенальти переиграла команду Колумбии - 4:3

В понедельник сборная Англии в серии послематчевых пенальти переиграла команду Колумбии - 4:3. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Американский арбитр Гейгер показал восемь желтых карточек, из них шесть - колумбийским футболистам. Также судья назначил пенальти в ворота сборной Колумбии, который реализовал Гарри Кейн.

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Главный судья матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Колумбии и Англии Марк Гейгер не был последователен в своих решениях по ходу встречи, но поступил правильно, назначив пенальти в ворота сборной Колумбии. Такое мнение ТАСС выразил бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов.

"В ситуации с назначением пенальти арбитр находился в прекрасной позиции. Игрок колумбийской команды начал единоборство за мяч до того, как он подлетел в район штрафной площади. Он смотрел не на мяч, а на игрока, а футбол - это игра в мяч. Действия футболиста были умышленными, и помешали игроку английской сборной выйти на ударную позицию - абсолютно верное решение арбитра в этой ситуации", - пояснил Хусаинов.

Эксперт считает, что мастерство арбитра не соответствовало уровню игры команд, и судья не был последователен в дисциплинарных санкциях. "В некоторых моментах американец не успевал, - отметил Хусаинов. - Множество дисциплинарных наказаний арбитр применял не за нарушение правил, а за разговоры и пререкания, которые, по сути, он сам своей нерешительностью инициировал. Во время фолов колумбийцев Гейгер предъявлял желтые карточки, а в аналогичных ситуациях, когда нарушали правила англичане, ограничивался просто штрафным ударом".

"Видно, что физически он готов хорошо, но надо понимать дух игры, осознавать, что у южноамериканских сборных другая ментальность, другие эмоции. Чувства футбольного духа арбитру не хватало", - добавил эксперт.

Сильнейшим арбитром на турнире Хусаинов назвал турка Джюнейта Чакыра. "Я считаю, что из тех судей, которые присутствуют на чемпионате мира, выделяется и особняком стоит Чакыр", - заключил собеседник ТАСС.