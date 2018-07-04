Головин: российские футболисты должны показать свои сильные стороны в матче с хорватами

Россияне и хорваты сыграют друг с другом 7 июля в Сочи, начало - 21:00 мск

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу в матче 1/4 финала чемпионата мира с хорватами должна показывать свои сильные стороны. Такое мнение журналистам высказал полузащитник россиян Александр Головин.

Россияне и хорваты сыграют друг с другом 7 июля в Сочи, начало - 21:00 мск. В 1/8 финала с испанцами россияне действовали от обороны, позволив сопернику владеть мячом, основное время и два дополнительных тайма завершились вничью - 1:1. Подопечные Станислава Черчесова победили соперника в серии пенальти со счетом 4:3.

"С хорватами нужно действовать от своих сильных сторон и показывать свою игру. С сегодняшнего дня мы будем проводить полноценный разбор игры, теоретические занятия, - сказал Головин. - Что касается сравнения хорватов с испанцами, то если команда меньше контролирует мяч, то она не становится слабее. У них просто нет задачи контролировать мяч, они играют по другой тактике".