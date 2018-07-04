Габулов: фаворита в матче 1/4 финала ЧМ между сборными России и Хорватии нет

Также голкипер отметил, что командный быт после матча 1/8 финала против испанцев абсолютно не изменился

"Фаворита в матче между сборными Хорватии и России нет. Можно сказать, что соперник достаточно сложный, в команде которого подобран высокий уровень футболистов. Перед матчем шансы всегда равны, а там будем смотреть", - сказал Габулов.

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 июля. /ТАСС/. Фаворита в матче 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии нет. Об этом журналистам рассказал вратарь российской команды Владимир Габулов.

"Атмосфера в команде очень позитивная, после победы над командой Испании работается еще легче. Что касается разговоров о том, что сборная России выполнила задачу, то ни, я ни сборная с этим утверждением не согласны", - добавил Габулов.

Также Габулов отметил, что командный быт после матча 1/8 финала против испанцев абсолютно не изменился. "После победы над командой Испании наш быт абсолютно не изменился. Мы живем по расписанию, которое составляет тренерский штаб и никто не нарушает ни режим, ни расписание. Есть время для встречи с семьей, есть время для общения с прессой, как например сейчас, поэтому все стандартно", - отметил Габулов.

В четвертьфинале россияне сыграют с хорватами, игра пройдет 7 июля в Сочи.