Сборная Колумбии в ночь на четверг в полном составе отправится на родину с ЧМ-2018

КАЗАНЬ, 4 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сборная Колумбии по футболу, которая завершила выступление на чемпионате мира в России, на родину отправится в ночь на четверг. Как сообщил ТАСС пресс-атташе сборной Хуан Рауль Пинсон, домой команда полетит в полном составе.
Колумбийцы завершили выступление на чемпионате мира, уступив во вторник англичанам в матче 1/8 финала турнира. Во время чемпионата команда жила в горнолыжном спортивно- оздоровительном комплексе "Казань", тренировки футболисты проводили на стадионе "Свияга".
"Мы отправляемся сегодня ночью. В Колумбию команда отправится в полном составе", - сказал Пинсон.
Больше половины игроков сборной Колумбии выступают за европейские клубы.
Встреча Колумбия - Англия прошла в Москве на стадионе "Спартак". Основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались англичане - 4:3.