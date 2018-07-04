Сборная Колумбии в ночь на четверг в полном составе отправится на родину с ЧМ-2018

Колумбийцы завершили выступление на чемпионате мира, уступив во вторник англичанам в матче 1/8 финала турнира

КАЗАНЬ, 4 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сборная Колумбии по футболу, которая завершила выступление на чемпионате мира в России, на родину отправится в ночь на четверг. Как сообщил ТАСС пресс-атташе сборной Хуан Рауль Пинсон, домой команда полетит в полном составе.

Колумбийцы завершили выступление на чемпионате мира, уступив во вторник англичанам в матче 1/8 финала турнира. Во время чемпионата команда жила в горнолыжном спортивно- оздоровительном комплексе "Казань", тренировки футболисты проводили на стадионе "Свияга".