Головину приятны разговоры про переход в "Ювентус", но он сосредоточен на сборной России

Ранее в СМИ сообщалось, что итальянский клуб отказался от покупки игрока

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 июля. /ТАСС/. Полузащитнику ЦСКА и сборной России Александру Головину приятно, что говорят о его возможном переходе в итальянский "Ювентус", но сейчас он думает только о национальной команде. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее портал Goal сообщил, что итальянский клуб отказался от покупки игрока. По информации интернет- ресурса, "Ювентус" предложил за полузащитника €20 млн и 10% суммы от возможной последующей продажи, однако ЦСКА настаивал на сумме в €30 млн плюс проценты от продажи. Изначально "Ювентус" предлагал за 22-летнего Головина €17 млн. Отмечается, что теперь основным претендентом на Головина является "Челси" - английский клуб предложил за полузащитника €23 млн.