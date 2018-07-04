Головин: сборная России рассматривает выход в финал ЧМ в порядке вещей

В воскресенье в матче 1/8 финала чемпионата мира сборная России в серии послематчевых пенальти одержала победу над командой Испании (4:3, основное и дополнительное время - 1:1)

В воскресенье в матче 1/8 финала чемпионата мира сборная России в серии послематчевых пенальти одержала победу над командой Испании (4:3, основное и дополнительное время - 1:1). В среду российская команда провела очередную тренировку в подмосковном Новогорске.

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной России рассматривают выход в финал чемпионата мира в порядке вещей. Об этом журналистам сообщил полузащитник российской команды Александр Головин.

"Что касается оставшейся части турнира, то нет ничего невозможного. До матча со сборной Испании и до начала турнира мы понимали, что можем дойти до финала и сейчас рассматриваем это в качестве обычного порядка вещей", - сказал Головин.

Головин вспомнил, как удачно пробил свой послематчевый пенальти. "Перед пенальти, когда выбрали, кто будет бить, к той минуте уже все сильно устали, и к тому моменту уже сильно сводило ноги. Понимал, что выйду пробью на силу. Думал, что [Давид] Де Хеа прыгнет в угол, в какой то момент он не успел сложиться, и мяч залетел в ворота", - сказал он.

В четвертьфинале россияне сыграют с хорватами, матч пройдет 7 июля в Сочи.