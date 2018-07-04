Маттеус: сборная России добилась успеха на ЧМ-2018 за счет страсти и игровой дисциплины

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Сборная России по футболу добилась успеха на домашнем чемпионате мира за счет страсти и игровой дисциплины. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал чемпион мира 1990 года в составе сборной Германии Лотар Маттеус.
Сборная России обыграла испанцев (1:1, по пенальти - 4:3) и вышла в четвертьфинал, где сыграет с командой Хорватии.
"На бумаге сборная Хорватии выглядит сильнее, но то же самое было и перед матчем с испанцами. В итоге сборная России выиграла, прежде всего за счет страсти и игровой дисциплины. Когда сборная России играет в такой футбол, любому сопернику сложно что-то сделать", - сказал Маттеус.
"В игре с испанцами тренер донес до команды, что счет 0:1 ничего не значит, команда в любом случае может найти шанс и отыграться. Так в итоге и получилось. Сборная России не побежала вперед отыгрываться, а продолжила придерживаться своей игровой системы", - добавил Маттеус.
Встреча сборных России и Хорватии пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи.