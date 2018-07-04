Маттеус: сборная России добилась успеха на ЧМ-2018 за счет страсти и игровой дисциплины

Сборная России обыграла испанцев (1:1, по пенальти - 4:3) и вышла в четвертьфинал, где сыграет с командой Хорватии

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Сборная России по футболу добилась успеха на домашнем чемпионате мира за счет страсти и игровой дисциплины. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал чемпион мира 1990 года в составе сборной Германии Лотар Маттеус. Сборная России обыграла испанцев (1:1, по пенальти - 4:3) и вышла в четвертьфинал, где сыграет с командой Хорватии.