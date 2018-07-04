Кампос: Акинфееву на ЧМ-2018 помогает то, что Черчесов был вратарем

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Вратарю сборной России по футболу Игорю Акинфееву на чемпионате мира помогает то, что главный тренер российской команды Станислав Черчесов также был вратарем. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал бывший голкипер сборной Мексики Хорхе Кампос.
Сборная России обыграла команду Испании в серии пенальти со счетом 4:3 (основное и дополнительное время - 1:1) в 1/8 финала чемпионата мира. В серии пенальти Акинфеев отбил два удара испанских футболистов.
"Акинфеев провел великолепный матч против команды Испании, его вклад в победу сборной России огромен. Важно то, что Черчесов также был вратарем. Он хорошо понимает Акинфеева, это идет на пользу вратарю", - сказал Кампос.
Кампос не включил Акинфеева в тройку лучших голкиперов на чемпионате мира в России. "В числе лучших вратарей чемпионата я бы назвал бразильца Алиссона и уругвайца Фернандо Муслеру, в четырех матчах они пропустили всего лишь по одному мячу. Также выделю мексиканца Гильерме Очоа, он лидирует на турнире по количеству отраженных ударов", - отметил Кампос.
Кампос был в составе сборной Мексики на трех чемпионатах мира (1994, 1998, 2002).