САМАРА, 4 июля. /ТАСС/. Около 3,5 тыс. болельщиков из Англии приедут в Самару на матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу, где пройдет игра сборной этой страны против команды Швеции. Об этом в среду сообщил журналистам врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев.
"Уже после вчерашнего числа есть понимание, кто приедет к нам. Понятно, что основная группа (туристов) будет из России. Представители Англии и Швеции уже начинают бронировать билеты и размещение в гостиницах. Из Англии приедет около 3,5 тыс. человек, из Швеции - около 5,5 тыс. человек", - сказал он.
Мальцев добавил, что на матчи чемпионата мира в Самару приезжали представители КНР, Венесуэлы, США и других стран, сборные которых не играли в Самаре.
Самара приняла матчи группового этапа чемпионата мира между сборными Коста-Рики и Сербии (0:1), Дании и Австралии (1:1), России и Уругвая (0:3), Сенегала и Колумбии (0:1), игру 1/8 финала между Бразилией и Мексикой (2:0). Последней игрой, которую примет Самара, окажется 1/4 финала Англия - Швеция (7 июля).