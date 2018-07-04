Отмечается, что на матч также ожидается порядка 5,5 тыс. болельщиков из Швеции

САМАРА, 4 июля. /ТАСС/. Около 3,5 тыс. болельщиков из Англии приедут в Самару на матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу, где пройдет игра сборной этой страны против команды Швеции. Об этом в среду сообщил журналистам врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев.

"Уже после вчерашнего числа есть понимание, кто приедет к нам. Понятно, что основная группа (туристов) будет из России. Представители Англии и Швеции уже начинают бронировать билеты и размещение в гостиницах. Из Англии приедет около 3,5 тыс. человек, из Швеции - около 5,5 тыс. человек", - сказал он.