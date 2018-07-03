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4 июля, 16:00
Сборная Англии освободилась от проклятия
Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд
© Михаил Терещенко/ТАСС
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ТАСС вспоминает, как родоначальники футбола раз за разом выбывали с крупных турниров, промахиваясь с 11-метровой отметки

Сборная Англии 3 июля в матче с командой Колумбии впервые за 22 года выиграла серию пенальти на чемпионатах мира и Европы, выйдя в четвертьфинал мундиаля.

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26 июня 1996 года на лондонском стадионе "Уэмбли" сборная Англии проводила один из главных матчей в своей истории — против соперников из Германии. 30 годами ранее на домашнем турнире англичане впервые стали чемпионами мира, теперь же на английских стадионах проходил чемпионат Европы, который "Львы" никогда не выигрывали. 

Не удалось и на этот раз. Завершив основное и дополнительное время вничью, команды начали пробивать серию пенальти, где первые десять ударов пришлись в цель — голкиперы Андреас Кепке и Дэвид Симэн были бессильны. Но шестой удар англичан Кепке отразил.

Бил защитник Гарет Саутгейт — нынешний главный тренер сборной Англии. Накануне матча с колумбийцами в Москве Саутгейт выразил надежду, что его команда напишет новую историю английского футбола, в которой будет глава и о победной серии пенальти. Так в итоге и произошло. Команда Саутгейта сняла проклятие, которое началось с промаха самого Гарета.

А ведь на домашнем Евро-1996 англичане одну серию выиграли. 22 года назад на чемпионатах Европы впервые была проведена четвертьфинальная стадия, и сборная Англии попала на испанцев. Начав турнир с ничьей со швейцарцами (1:1), команда, которую возглавлял Терри Венейблс, обыграла сборную Шотландии (2:0), а затем разгромила команду Нидерландов — 4:1. Звездный дуэт нападающих Алан Ширер — Тедди Шерингэм позволял рассчитывать на успех и в плей-офф. Однако в 1/4 финала с совершенно бесцветной сборной Испании забить не удалось, зато сборная Англии выиграла серию пенальти — тогда еще о "проклятии" никто и не задумывался.

Алан Ширер, Дэвид Платт, Стюарт Пирс и Пол Гаскойн — англичане били без промаха, тогда как испанцы две свои попытки не реализовали. В следующем матче, когда дело вновь дошло до пенальти, Ширер, Платт, Пирс и Гаскойн забили снова, а пятую попытку использовал Шерингэм. И здесь пришел черед Саутгейта — никогда не отличавшегося особой результативностью защитника.

Один промах за другим

Поражение сборной Англии на домашнем чемпионате Европы было столь болезненным, что имя Саутгейта стало нарицательным — и сам факт его назначения главным тренером у многих вызвал недоумение. Хотя более молодые поколения англичан помнят другие промахи своих футболистов с 11-метровой отметки. Через два года на чемпионате мира 1998 года в 1/8 финала состоялся один из самых ярких матчей турнира — между командами Аргентины и Англии, давними соперниками, которые видели два чудесных гола Диего Марадоны в 1986-м (один — рукой, второй — после прохода через полполя), да и печальные события войны за Фолклендские (или Мальвинские) острова 1982 года из памяти не стереть. 

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В матче во французском Сент-Этьене уже к 10-й минуте были реализованы два пенальти — их забили Габриэль Батистута и Алан Ширер, затем гол-красавец провел англичанин Майкл Оуэн, а в конце первого тайма счет сравнял Хавьер Дзанетти. В начале второго тайма Диего Симеоне спровоцировал на удаление Дэвида Бекхэма, но воспользоваться численным преимуществом аргентинцы не сумели.

В серии пенальти решающую попытку не использовал 8-й номер англичан Дэвид Бэтти. 

На двух следующих чемпионатах мира сборная Англии выступит успешнее, пробившись в 1/4 финала. В 2006 году английская команда играла в Германии под руководством шведского специалиста Свена-Ёрана Эрикссона, и в четвертьфинале попала на сборную Португалии. Португальцы многие годы отличались отсутствием надежных вратарей, которые тем не менее удачно действовали в сериях послематчевых пенальти. Вот и на сей раз совершенно не звездного Рикарду не сумели переиграть Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард и Джейми Каррагер. Тогда как 21-летний Криштиану Роналду свою решающую попытку реализовал, и португальцы во второй раз в истории пробились в полуфинал чемпионата мира, заняв в итоге четвертое место.

Не забивал и Бекхэм

Поражение англичан в серии пенальти ничуть не удивило — на континенте уже начинали посмеиваться над родоначальниками футбола. В 2004 году сборная Португалии также победила сборную Англии — в 1/4 финала чемпионата Европы. Тот яркий матч запомнился двумя голами в дополнительное время, когда Бекхэм спас англичан от поражения на 115-й минуте, но он же не забил первый же пенальти, послав мяч намного выше ворот Рикарду. Но главный промах совершил не Бекхэм — команды пробили в итоге по семь ударов, и решающую попытку не реализовал Дариус Васселл.

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Легко представить, что в 2012 году, когда в четвертьфинальном матче чемпионата Европы в Киеве между командами Англии и Италии была назначена серия послематчевых пенальти, об "английском проклятии" говорили все. Сменялись тренеры и поколения игроков, но пенальти англичане выиграть не могли никак. На сей раз решающие попытки не использовали Эшли Янг и Эшли Коул…

Эшли Янг приехал и на чемпионат мира 2018 года в Россию. 32-летний футболист сменил амплуа, став, по сути, крайним защитником. Бить пенальти в матче с колумбийцами он не мог, так как по ходу дополнительного времени был заменен. В итоге у англичан промахнулся лишь один футболист — полузащитник Джордан Хендерсон, который выступал под восьмым номером.

На чемпионатах мира восьмые номера английской сборной не забивали послематчевые пенальти никогда — не удалось это сделать ни Бэтти в 1998-м, ни Лэмпарду в 2006-м. Впервые же английская сборная проиграла по пенальти еще в 1990-м (тогда это посчитали случайностью) — в полуфинале немцам, и тогда один из ударов не забил 8-й номер Крис Уоддл.

Именно после этого матча в Турине форвард англичан Гари Линекер сказал свою ставшую легендарной фразу: "В футбол играют 22 человека, а выигрывают всегда немцы". На нынешнем турнире он ее подкорректировал, после невыхода сборной Германии из группы написав в соцсетях: "Не всегда выигрывают немцы". 

Его же команда уже в четвертьфинале, проклятие пенальти снято, и сборная Англии стала реальным претендентом на финал. 

Антон Рассказов

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