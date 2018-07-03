Сборная Англии освободилась от проклятия

ТАСС вспоминает, как родоначальники футбола раз за разом выбывали с крупных турниров, промахиваясь с 11-метровой отметки

Сборная Англии 3 июля в матче с командой Колумбии впервые за 22 года выиграла серию пенальти на чемпионатах мира и Европы, выйдя в четвертьфинал мундиаля.

26 июня 1996 года на лондонском стадионе "Уэмбли" сборная Англии проводила один из главных матчей в своей истории — против соперников из Германии. 30 годами ранее на домашнем турнире англичане впервые стали чемпионами мира, теперь же на английских стадионах проходил чемпионат Европы, который "Львы" никогда не выигрывали.

Не удалось и на этот раз. Завершив основное и дополнительное время вничью, команды начали пробивать серию пенальти, где первые десять ударов пришлись в цель — голкиперы Андреас Кепке и Дэвид Симэн были бессильны. Но шестой удар англичан Кепке отразил.

Бил защитник Гарет Саутгейт — нынешний главный тренер сборной Англии. Накануне матча с колумбийцами в Москве Саутгейт выразил надежду, что его команда напишет новую историю английского футбола, в которой будет глава и о победной серии пенальти. Так в итоге и произошло. Команда Саутгейта сняла проклятие, которое началось с промаха самого Гарета.

А ведь на домашнем Евро-1996 англичане одну серию выиграли. 22 года назад на чемпионатах Европы впервые была проведена четвертьфинальная стадия, и сборная Англии попала на испанцев. Начав турнир с ничьей со швейцарцами (1:1), команда, которую возглавлял Терри Венейблс, обыграла сборную Шотландии (2:0), а затем разгромила команду Нидерландов — 4:1. Звездный дуэт нападающих Алан Ширер — Тедди Шерингэм позволял рассчитывать на успех и в плей-офф. Однако в 1/4 финала с совершенно бесцветной сборной Испании забить не удалось, зато сборная Англии выиграла серию пенальти — тогда еще о "проклятии" никто и не задумывался.

Алан Ширер, Дэвид Платт, Стюарт Пирс и Пол Гаскойн — англичане били без промаха, тогда как испанцы две свои попытки не реализовали. В следующем матче, когда дело вновь дошло до пенальти, Ширер, Платт, Пирс и Гаскойн забили снова, а пятую попытку использовал Шерингэм. И здесь пришел черед Саутгейта — никогда не отличавшегося особой результативностью защитника.

Один промах за другим

Поражение сборной Англии на домашнем чемпионате Европы было столь болезненным, что имя Саутгейта стало нарицательным — и сам факт его назначения главным тренером у многих вызвал недоумение. Хотя более молодые поколения англичан помнят другие промахи своих футболистов с 11-метровой отметки. Через два года на чемпионате мира 1998 года в 1/8 финала состоялся один из самых ярких матчей турнира — между командами Аргентины и Англии, давними соперниками, которые видели два чудесных гола Диего Марадоны в 1986-м (один — рукой, второй — после прохода через полполя), да и печальные события войны за Фолклендские (или Мальвинские) острова 1982 года из памяти не стереть.