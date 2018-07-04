Более 213 тысяч болельщиков из 80 стран посетили Нижний Новгород в дни ЧМ

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июля. /ТАСС/. Около 213 тысяч болельщиков посетили Нижний Новгород в дни чемпионата мира по футболу. Об этом сообщила в среду журналистам директор департамента внешних связей регионального правительства Ольга Гусева.

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"Нижний Новгород, согласно статистике, посетило более 213 тысяч болельщиков из 80 стран мира. Среди них лидирующее положение занимают представители Аргентины - 20%, шведы - 16%, за ними следуют англичане и представители стран Латинской Америки", - сказала она.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Нижнем Новгороде прошли четыре матча группового этапа, игра 1/8 финала, также город примет 6 июля встречу четвертьфинала чемпионата.