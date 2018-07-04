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4 июля, 12:51
Тарханов: чемпионат мира по футболу перестал быть турниром звездных команд
Александр Тарханов
© Егор Алееев/ТАСС
Ближайшие матчи
6 июля, 17:00
1/4 финала
УругвайФранция
6 июля, 21:00
1/4 финала
БразилияБельгия
7 июля, 17:00
1/4 финала
ШвецияАнглия
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Во вторник завершился первый раунд плей-офф чемпионата мира и определились все участники 1/4 финала турнира

СОЧИ, 4 июля. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Все оставшиеся матчи чемпионата мира по футболу являются непредсказуемыми, потому что мировое первенство в России не является турниром звездных команд. Такое мнение ТАСС по телефону высказал бывший помощник главного тренера сборной России Александр Тарханов.

Во вторник завершился первый раунд плей-офф чемпионата мира и определились все участники 1/4 финала турнира. В четвертьфинальных матчах 6 июля сыграют команды Уругвая и Франции (Нижний Новгород, 17:00 мск), Бразилии и Бельгии (Казань, 21:00 мск). 7 июля пройдут четвертьфиналы Швеция - Англия (Самара, 17:00 мск) и Россия - Хорватия (Сочи, 21:00 мск). Победители матчей, сыгранных в один день, встретятся в полуфиналах чемпионата мира.

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"Конечно, сетка с уругвайцами, французами, бразильцами и бельгийцами самая сложная, те же бразильцы выглядят хорошо, у них очень ровная команда. Однако сейчас все матчи непредсказуемые, в первой группе сборные очень сильные, но и в нашей половине есть те же хорваты, хотя они могут как сыграть, так и не сыграть. Сейчас такой турнир, где нет звездных команд, все-таки чемпионаты мира раньше выигрывали сборные, где была группа звезд, а сейчас этого нет. Единоличные лидеры, как [португалец] Криштиану Роналду и [аргентинец] Лионель Месси, ничего не могут сделать, потому что другие команды научились играть в обороне хорошо и сковывать этих звезд", - сказал Тарханов.

"По игре 1/8 финала Англия - Колумбия (1:1, 4:3 по пенальти - прим. ТАСС) было видно старание, но качества нет никакого, потому что моментов мало возникало, - продолжил собеседник ТАСС. - В первые 90 минут у англичан все-таки было преимущество, хотя они и не имели каких-то особенных шансов кроме пенальти, а в дополнительное время уже все сражались, бились, но качества не было. Сборная Колумбии оказывала некоторое напряжение, но забила только со стандарта. Вообще в этом чемпионате много стандартов забивают - и пенальти, и угловые, и штрафные".

По мнению Тарханова, матч 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Бельгии и Японии (3:2) является лучшей игрой турнира. Японцы вели в счете 2:0, однако упустили преимущество, а победный гол сборная Бельгии забила в контратаке на последней минуте встречи.

"Много таких матчей, где играют все от обороны, а зрелища порой нет. Только вот сборные Бельгии и Японии показали самый лучший матч на чемпионате - и моментов было много, и атаковали, и оборонялись, то есть показали все, что нужно в футболе. Однако у бельгийцев, пожалуй, все-таки нет устойчивости, если им сопротивление оказывают. Японцы вот очень сильно сопротивлялись, и бельгийцы растерялись, но хорошо, что забили и встрепенулись", - заключил Тарханов.

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