Английскому фанату грозит административное наказание за осквернение памятника Черенкову

Молодому человеку грозит административный штраф в размере от 3 до 10 тысяч рублей или обязательные работы на срок 160 часов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении английского болельщика, осквернившего памятник футболисту Федору Черенкову у стадиона "Спартак" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"По результатам проверки в отношении 20-летнего молодого человека, который нанес надпись на памятник, установленный на территории стадиона "Спартак", возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.31 КоАП РФ ("Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований)", - сказали в пресс-службе.