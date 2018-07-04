Си Цзиньпин поздравил Россию с выходом в четвертьфинал ЧМ-2018

Председатель КНР также отметил высокий уровень организации чемпионата мира по футболу

ПЕКИН, 4 июля. /ТАСС/. Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин поздравил Россию с выходом в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, который проходит в эти дни в РФ, и отметил высочайший уровень его организации.

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"В эти дни в вашей стране проходит чемпионат мира по футболу, и фактически внимание всего международного сообщества сосредоточено в эти дни в России. Хочу сразу отметить, что Россия на высочайшем уровне организовала нынешний чемпионат мира. Сборная России показала высочайшее мастерство и успешно вышла в четвертьфинал", - сказал Си Цзиньпин на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в среду.

"Я поздравляю вас с этой победой", - добавил он и пожелал российской команде успехов в оставшихся матчах.

Председатель КНР сообщил, что каждый день смотрит по телевизору матчи чемпионата мира. "Очень приятно. Я поздравляю Россию, а также российскую футбольную команду", - заключил он.

1 июля сборная России в серии пенальти обыграла команду Испании и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1.

В четвертьфинале российская команда сыграет со сборной Хорватии. Встреча пройдет в Сочи 7 июля и начнется в 21:00 мск.