Рами: действия Мбаппе напоминают игру в футбольный симулятор на приставке

Мбаппе отметился дублем, а также заработал пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Аргентины (4:3)

"Он делает невероятные вещи. Это напоминает игру в FIFA (футбольный симулятор - прим. ТАСС) - двойное нажатие джойстика, ускорение. Причем он всегда делает это в нужный момент. Думаю, кто бы перед ним ни был, если Килиану удастся прокинуть мяч на три-четыре метра, то оппоненту будет невероятно тяжело", - считает Рами.

Полузащитник французской сборной Блез Матюиди отметил, что качества Мбаппе должны помочь команде в четвертьфинальной игре с уругвайцами. "Даже на небольших пространствах, он чувствует себя очень хорошо, его сложно поймать. Он очень часто меняет ритм, ищет мяч. Да, уругвайцы действуют в обороне очень надежно, но мы уверены, что он может подкрасться", - сказал он.

Встреча Уругвай - Франция 6 июля в Нижний Новгород.