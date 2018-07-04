Фан-зона к матчу ЧМ Россия - Хорватия может быть организована у стадиона "Спартак"

Четвертьфинальный матч Россия - Хорватия пройдет 7 июля в Сочи, начало встречи в 21:00 мск

Четвертьфинальный матч Россия - Хорватия пройдет 7 июля в Сочи, начало встречи в 21:00 мск. В среду на стадионе "Спартак" завершился матч 1/8 финала между сборными Англии и Колумбии, который стал последним на этой арене, проводившимся в рамках чемпионата мира. Сборная Англии победила колумбийцев в серии пенальти со счетом 4:3, основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Рядом со стадионом "Спартак" планируется организовать фан-зону для просмотра матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии. Об этом ТАСС рассказал член совета директоров "Спартака" Андрей Федун.

"Пока до сих пор не принято решение, когда стадион будет передан от ФИФА [Международной федерации футбола] к нам. Знаю, что сейчас принято решение о том, что 7 июля вокруг стадиона будет фан-зона в день матча с хорватами, - сказал Федун. - Боятся, что не хватит мест для просмотра этой игры [в официальной фан-зоне на Воробьевых горах]. Если фан-зона будет, то это значит, что режим управления ФИФА ареной будет снят и дальше стадион будет нашим".

Домашний стадион "Спартака" "Открытие-Арена" вместимостью 45 тысяч зрителей во время проведения чемпионата мира носит название "Спартак". Стадион был открыт в 2014 году, на его фасаде расположен экран.

Официальной фан-зоной Международной федерации футбола является площадка на Воробьевых горах, расположенная рядом со зданием МГУ. Эта фан-зона предполагает комфортное размещение 25 тысяч человек. Площадка уже не раз была перегружена, и власти Москвы рекомендовали болельщикам другие места для просмотра игр чемпионата мира.

Турнир завершится 15 июля.