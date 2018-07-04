Тренер: проведение ЧМ-2018 в России поможет вернуть футбол в российские дворы

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России поможет вернуть тенденцию к любительскому дворовому футболу. Такое мнение высказал в среду журналистам главный тренер футбольной команды "Урал-2" Андрей Данилов в рамках пресс-конференции на площадке Городского пресс-центра к ЧМ по футболу.

"Сейчас, когда проходит чемпионат мира, я практически каждый день вижу на улицах мальчиков, которые играют в футбол, двигаются, это здорово. Раньше мы из дворов не вылезали, играли круглый год, и отсюда были хорошие футболисты. И сейчас мы надеемся на то, что наши дети отвлекутся от гаджетов и предпочтут им мяч. Чемпионат мира должен подтолкнуть нас к этому", - сказал Данилов.