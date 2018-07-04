Шляхтин: появление новой арены для "Крыльев Советов" стало главным итогом ЧМ для Самары

Самара является одним из 11 российских городов, принимающих матчи чемпионата мира

Самара является одним из 11 российских городов, принимающих матчи чемпионата мира. На стадионе "Самара- Арена", который во время ЧМ-2018 вмещает 41 970 зрителей, прошло пять встреч - игры группового этапа между сборными Сербии и Коста-Рики (1:0), Дании и Австралии (1:1), России и Уругвая (0:3), Сенегала и Колумбии (0:1), а также матч 1/8 финала между командами Бразилии и Мексики (2:0). 7 июля в Самаре пройдет четвертьфинал между сборными Англии и Швеции.

"Самое главное, что мы получили - это новая арена, город ждал ее больше 20 лет. Благодаря проведению чемпионата мира "Крылья Советов" получили новую арену, это самый важный аспект в развитии спорта в нашем регионе. Вместе с ней теперь у нас есть шесть новых полей, полностью современных, отвечающих всем международным стандартам, у них есть сопутствующая инфраструктура. Половина футбольных полей уже завязана в структуру "Крыльев Советов" - стадион "Металлург", база "Шушинская" и стадион "Торпедо" из Тольятти", - заявил Шляхтин.

"Кроме того, мы получили три современные площадки, они войдут в наследие чемпионата мира и "Крыльев Советов". Мы сможем подвязать их в учебно-тренировочном процессе школы №1, где есть секция футбола. Как только начиналось строительство всех площадок, мы уже хорошо понимали, как их использовать, чем нагружать, кто там будет тренироваться", - заключил он.

В следующем сезоне "Крылья Советов" выступят в розыгрыше чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).