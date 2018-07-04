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4 июля, 12:06
Суд Петербурга оштрафовал на 543 тыс. рублей аргентинца, торговавшего билетами на ЧМ-2018
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Накануне чемпионата в Кодекс об административных правонарушениях внесли статью о запрете на продажу билетов на матчи турнира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Мировой суд в Санкт-Петербурге оштрафовал более чем на полмиллиона рублей гражданина Аргентины за незаконную торговлю билетами на матчи чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Мировой судья вынес постановление о привлечении к административной ответственности гражданина Республики Аргентина Сурбригхена Адолфу Рауля. <...> Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 542 998 рублей 80 копеек", - сообщили в пресс-службе.

Дело рассматривалось по статье 14.15.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) "Незаконная реализация входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года или документов, дающих право на их получение".

Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 11 июня по 15 июля. Россия как страна-организатор турнира взяла на себя обязательства перед Международной федерацией футбола (ФИФА) о пресечении незаконных действий, связанных с использованием символики турнира, а также продажей билетов не уполномоченными лицами. Специально для этого в КоАП РФ внесли статью о наказании за незаконную торговлю билетами на матчи турнира.

Согласно ей, для граждан предусмотрены штрафы вплоть до 25-кратной стоимости входного билета на матч. Для должностных лиц штраф может составить 30-кратную стоимость билета, а для юридических лиц - до 1 млн рублей и приостановка деятельности на срок до 90 суток.

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