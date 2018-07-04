Футболисты сборной Колумбии Бакка и Урибе получили угрозы о смерти в социальных сетях

В серии послематчевых пенальти в матче с англичанами Матеус Урибе пробил в штангу, а удар Карлоса Бакки отразил вратарь Джордан Пикфорд

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Колумбии по футболу Карлос Бакка и полузащитник команды Матеус Урибе получили угрозы о смерти в социальных сетях после матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Англии. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Основное и дополнительное время матча между сборными Англии и Колумбии, который прошел во вторник на стадионе "Спартак" в Москве, завершилось вничью - 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались англичане - 4:3.

Ранее после матча первого тура группового этапа против команды Японии (1:2), угрозы получал полузащитник колумбийской сборной Карлос Санчес, нарушивший правила в штрафной, что привело к пенальти и красной карточке уже на третьей минуте встречи. Полиция проводила расследования по данному инциденту с целью выявить личности людей, угрожавших футболисту. Бакка и Урибе стали получать угрозы в социальных сетях в течение нескольких минут после поражения от сборной Англии - оба игрока не реализовали свои удары в серии послематчевых пенальти. Пользователи желали смерти игрокам и советовали не возвращаться назад в Колумбию.