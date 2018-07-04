Президентский полк вновь выступит на Красной площади для гостей ЧМ

В ФСО не исключили, что участники церемонии выйдут за рамки привычного сценария развода караулов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президентский полк вновь проведет для москвичей и гостей чемпионата мира по футболу дополнительную торжественную церемонию развода пеших и конных караулов. Военнослужащие в субботу выступят на Соборной площади Кремля, а затем на Красной площади.

"7 июля 2018 года в 12:00 на Соборной площади Московского Кремля и в 14:00 на Красной площади пройдут церемонии развода пеших и конных караулов Президентского полка", - сообщили ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО). Представитель ФСО не исключил, что участники церемонии выйдут за рамки сценария и подготовят для зрителей сюрпризы.

В прошлую субботу, 30 июня, Президентский полк впервые провел два выступления за день на двух площадях. Посмотреть церемонию собрались несколько тысяч человек. Специально для гостей ЧМ был подготовлен футбольный сюрприз - дирижер Президентского оркестра захватил с собой официальный мяч мирового первенства.

7 июля увидеть первую церемонию сможет каждый желающий, купив билет на посещение территории Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль". Для того, чтобы посмотреть второе выступление кремлевцев - на Красной площади - билеты не нужны.

Церемониальный развод караулов

Развод гвардейских караулов считается одной из самых красочных и зрелищных воинских церемоний, закрепленных в воинских Уставах и Артикулах с Петровских времен, хотя подобные церемониалы существовали еще при Великом князе Иване III. Во времена Российской империи развод не был привязан к определенному месту и проводился в резиденции или ставке, где непосредственно находился император. Гвардейцы несли караульную службу как во внутренних помещениях резиденции, так и на внешних ее постах.

Возрожденная торжественная церемония развода караулов проводится в Кремле с 2005 года каждую субботу с апреля по октябрь. Посмотреть ее неизменно собираются сотни зрителей. В разводе караулов принимают участие Рота специального караула, Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка и Президентский оркестр - подразделения Службы коменданта Московского Кремля ФСО. Военные облачаются в особую церемониальную форму, элементы которой соответствуют парадной форме Российской императорской гвардии образца 1909-1913 годов.