Кутепов и Фернандес вошли в символическую сборную 1/8 финала ЧМ по версии Bleacher Report

В воскресенье сборная России в серии пенальти обыграла команду Испании и вышла в четвертьфинал чемпионата мира

ТАСС, 4 июля. Защитники сборной России по футболу Илья Кутепов и Марио Фернандес включены в символическую сборную по итогам матчей 1/8 финала чемпионата мира 2018 года по версии издания Bleacher Report.

В воскресенье сборная России в серии пенальти обыграла команду Испании и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1.