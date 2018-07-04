Кутепов и Фернандес вошли в символическую сборную 1/8 финала ЧМ по версии Bleacher Report

ТАСС, 4 июля. Защитники сборной России по футболу Илья Кутепов и Марио Фернандес включены в символическую сборную по итогам матчей 1/8 финала чемпионата мира 2018 года по версии издания Bleacher Report.
В воскресенье сборная России в серии пенальти обыграла команду Испании и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1.
Полностью символическая команда выглядит следующим образом: вратарь Каспер Шмейхель (Дания), защитники Диего Лаксальт (Уругвай), Гарри Магуайер, Джон Стоунс (оба - Англия), Илья Кутепов, Марио Фернандес (оба - Россия), полузащитники Н'Голо Канте, Поль Погба (оба - Франция), нападающие Неймар (Бразилия), Килиан Мбаппе (Франция), Эдинсон Кавани (Уругвай).
В четвертьфинале российская команда сыграет со сборной Хорватии. Встреча пройдет в Сочи 7 июля и начнется в 21:00 мск.