Самедов вернулся к тренировкам в общей группе сборной России по футболу

В среду футболисты проводят очередную тренировку в подмосковном Новогорске

В воскресенье в матче 1/8 финала чемпионата мира сборная России в серии послематчевых пенальти одержала победу над командой Испании.

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов приступил к тренировкам в общей группе в рамках подготовки к матчу 1/4 финала чемпионата мира с командой Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

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В среду футболисты проводят очередную тренировку в подмосковном Новогорске. Во вторник после проведенного мониторинга функционального состояния Самедов занимался по индивидуальной программе. Также занятие в общей группе пропускает Юрий Жирков, у которого было диагностировано воспаление мышц голени.

"В общую группу возвращается Александр Самедов. По индивидуальной программе начал тренироваться Юрий Жирков. Кроме того, тренировку пропускает Алан Дзагоев, у которого возник миофасциальный синдром мышц спины", - говорится в сообщении.

Дзагоев получил повреждение мышц задней поверхности бедра в матче первого тура группового этапа против команды Саудовской Аравии (5:0) и с тех пор на поле не выходил.

В четвертьфинале россияне сыграют с хорватами, игра пройдет 7 июля в Сочи.