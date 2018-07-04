Директор ДЮСШ "Урала": передача баз ЧМ спортшколам повысит качество подготовки игроков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Передача построенных и реконструированных к чемпионату мира по футболу 2018 года тренировочных баз детским спортивным школам Екатеринбурга позволит повысить качество подготовки молодых футболистов. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС директор детско- юношеской спортивной школы "Урал" Олег Кокарев.
"Мне пообещали, что тренировочная база "Калининец" перейдет нашей спортивной школе. Это позволит работать более качественно, потому что сейчас у нас занимается по четыре команды на одном футбольном поле, это по четверть поля на каждую из них. Здесь же дети будут заниматься уже хотя бы на половину поля, это будет более качественная подготовка", - сказал Кокарев.
Он добавил, что с передачей наследия чемпионата мира спортивным школам увеличится и число занимающихся детей. "Мы могли бы увеличить количество занимающихся, но объективно нам негде заниматься, и приходится ограничивать число желающих. Если будут места проведения занятий, увеличится и количество занимающихся детей", - пояснил Кокарев на пресс-конференции на площадке Городского пресс-центра к ЧМ-2018.
По его мнению, после проведения чемпионата мира в России и хорошего выступления национальной сборной количество детей, которые хотели бы заниматься футболом, также вырастет. "То, что рост будет - это однозначно. Сейчас все смотрят телевизор, радуются успехам сборной России", - подчеркнул Кокарев.
К чемпионату мира в разных частях Екатеринбурга организованы тренировочные базы для команд - участниц мирового первенства. Все они имеют футбольное поле с естественным травяным покрытием, административно-бытовой комплекс с двумя раздевалками для игроков, зал для пресс-конференций и трибуны для зрителей на 500 мест, включая места для маломобильных групп населения. После турнира все тренировочные базы будут переданы в пользование детским спортивным школам.
Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Екатеринбурге прошли четыре матча группового этапа: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).