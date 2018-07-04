Директор ДЮСШ "Урала": передача баз ЧМ спортшколам повысит качество подготовки игроков

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Передача построенных и реконструированных к чемпионату мира по футболу 2018 года тренировочных баз детским спортивным школам Екатеринбурга позволит повысить качество подготовки молодых футболистов. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС директор детско- юношеской спортивной школы "Урал" Олег Кокарев.

"Мне пообещали, что тренировочная база "Калининец" перейдет нашей спортивной школе. Это позволит работать более качественно, потому что сейчас у нас занимается по четыре команды на одном футбольном поле, это по четверть поля на каждую из них. Здесь же дети будут заниматься уже хотя бы на половину поля, это будет более качественная подготовка", - сказал Кокарев.

Он добавил, что с передачей наследия чемпионата мира спортивным школам увеличится и число занимающихся детей. "Мы могли бы увеличить количество занимающихся, но объективно нам негде заниматься, и приходится ограничивать число желающих. Если будут места проведения занятий, увеличится и количество занимающихся детей", - пояснил Кокарев на пресс-конференции на площадке Городского пресс-центра к ЧМ-2018.