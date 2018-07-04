ВЦИОМ: каждый третий россиянин уверен в выходе сборной РФ в полуфинал ЧМ-2018

Еще 15% опрошенных ждут выхода российской команды в финал

"Каждый третий опрошенный (33%) думает, что Россия дойдет до полуфинала, еще 15% ждут выхода в финал. Ожидания россиян относительно возможности завоевать чемпионский титул выросли с 8% (матч Россия - Уругвай) до 17%", - говорится в материалах опроса ВЦИОМ.

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Каждый третий (33%) опрошенный россиянин верит в победу сборной России в матче со сборной Хорватии на чемпионате мира по футболу. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), обнародованные в среду.

Сборная России является лучшей на ЧМ-2018 по эффективности ударов по воротам

За игрой сборных России и Испании, в которой наша команда одержала победу в серии пенальти и вышла в 1/4 финала чемпионата, следил 71% россиян. Это максимум зрителей с начала чемпионата.

"Перед началом матча надеялись на победу сборной России 46% зрителей, еще 22% рассчитывали на ничью. Однако 29% респондентов сказали, что не надеялись на победу российских игроков", - отмечается в сообщении.

Лидером в рейтинге симпатий и претендентов на титул чемпиона мира по футболу остается сборная России (22%), на втором месте расположилась Бразилия (10%), на третьем - команда Франции (5%). Чемпионат мира по футболу в России стартовал 14 июня и завершится 15 июля. Он проходит в 11 городах РФ.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 июля 2018 года. Объем выборки - 1600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.