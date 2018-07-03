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4 июля, 13:29
Почему ЧМ в России обернулся несправедливостью для атакующего футбола
Игроки сборной Бразилии во главе с форвардом Неймаром (слева)
© Сергей Бобылев/ТАСС
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ТАСС рассказывает, почему четвертьфинал между сборными Бразилии и Бельгии может стать одним из самых зрелищных на мировом первенстве в России

Матчи 1/8 финала мирового первенства завершились 3 июля. Четвертьфинал турнира свел сборные Уругвая и Франции (6 июля, Нижний Новгород), Бразилии и Бельгии (6 июля, Казань), России и Хорватии (7 июля, Сочи), а также Швеции и Англии (7 июля, Самара). Сборные Бразилии и Бельгии — единственные из оставшейся восьмерки претендентов, которые ищут счастья на поле прежде всего в атаке. 

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Самые результативные

Бельгийцы являются самой результативной командой турнира — 12 голов, бразильцы идут по этому показателю пятыми — 7. Обе сборные лидируют на турнире по количеству точных ударов с игры, то есть без помощи стандартных положений — угловых, штрафных ударов, пенальти. У бельгийцев таких голевых атак было 11, у бразильцев — все 7. Обе команды являются самыми бьющими на турнире — по 77 ударов, притом что у ближайших преследователей из оставшихся команд — хорватов — всего 61. И обе бьют метко: 30 ударов в створ у бельгийцев, 29 — у бразильцев, притом что у ближайших преследователей — уругвайцев — 18. Встреча бельгийцев с тунисцами стала самой зрелищной по статистике — 7 голов и 31 удар на две команды — лучшие показатели на турнире.

У бразильцев в игре с мексиканцами (2:0), которые сами предпочитают атаковать, отличную форму показали Филиппе Коутиньо, Виллиан и Неймар, регулярно опасны подключения из опорной зоны Паулиньо. Не смутило бразильцев и отсутствие из-за травмы важного элемента в построении атаки — защитника Марсело, который к тому же является одним из лидеров команды. Еще внушительней станет атака, когда свои моменты начнет реализовывать Габриэл Жезус. 

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Бельгийцы в матче с японцами (2:3) заиграли в свою силу только после того, как на 52-й минуте начали проигрывать 0:2, зато затем буквально смели соперника. Нападение, в котором уживаются такие яркие индивидуальности, как Ромелу Лукаку, Эден Азар, Дрис Мертенс, стало еще ярче, когда из опорной зоны выше был передвинут отличный распасовщик Кевин де Брюйне. Смущает только, что у бельгийцев пока не было возможности попробовать свои силы на более сильных командах, чем японцы, ведь на групповом этапе их соперниками были тунисцы (5:2) и панамцы (3:0), а в матче с англичанами (1:0) играли резервные составы. 

Перетягивание каната

На фоне бразильцев и бельгийцев игра остальных претендентов на Кубок мира выглядит менее зрелищной, все они предпочитают действовать вторым номером.

Шведы, россияне и уругвайцы в матчах со швейцарцами (1:0), испанцами (1:1, 4:3 по пенальти) и португальцами (2:1) трезво оценили свои шансы на фоне более мастеровитых соперников и выставили так называемые "автобусы". Все три команды оборонялись низко в две линии, уповая на контратаки. Лучше всего получилось у уругвайцев, у которых впереди играют одни из лучших нападающих мира — Эдинсон Кавани и Луис Суарес. Не уступили в опасных моментах швейцарцам и шведы. Россиян выручил "стандарт" — после углового Артем Дзюба заработал пенальти, который сам же и реализовал. Правда, и уровень сопротивления у россиян был самый высокий — испанцы в отличие от швейцарцев и португальцев специализируются на позиционной атаке. 

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Французам, хорватам и англичанам в предстоящих матчах наверняка придется больше владеть мячом. Французы и хорваты выдали пока свои лучшие матчи на турнире с аргентинцами, которые играют исключительно в атаку и оставляют много свободных зон в обороне, — 4:3 в 1/8 финала турнира и 3:0 на групповом этапе соответственно. Хорваты в матче 1/8 финала с куда более скромными датчанами получили в свои руки инициативу и смогли выиграть лишь по пенальти, причем опасных моментов скандинавы, действовавшие на контратаках, создали не меньше. Схожие проблемы испытали французы во встречах группового этапа с австралийцами (2:1) и теми же датчанами (0:0). 

Англичане, как и бельгийцы, не имели возможности проверить свою истинную силу на групповом этапе — победа над тунисцами (2:1) и панамцами (6:1) и тот же матч резервистов с бельгийцами (0:1). В игре 1/8 финала с колумбийцами (1:1, 4:3 по пенальти), которые играют по романтичной атакующей схеме "4-3-3", британцы не стали ввязываться с соперником в борьбу на всех участках поля и предпочли встречать его на своей половине.

Антон Рассказов

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