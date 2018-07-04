Суарес: Неймар является классным футболистом, несмотря на критику в его адрес

Неймар неоднократно подвергался критике за частые симуляции

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Бразилии Неймар является классным футболистом, несмотря на критику в его адрес. Такое мнение высказал выступавший с бразильцем в испанской "Барселоне" до его ухода во французский ПСЖ нападающий сборной Уругвая Луис Суарес, чьи слова приводит "Газета.Ru" со ссылкой на португальское издание A Bola.

Неймар на текущем чемпионате мира отметился двумя голами. Также он неоднократно подвергался критике за частые симуляции.

"Всех игроков критикуют за что-то, - сказал Суарес. - Всем известно, что Неймар - классный футболист, его игра впечатляет. Что касается того, нарушают ли на нем правила или нет, это должны определять судьи, также существует VAR [система видеопомощи арбитрам]".

Сборная Бразилии вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв в первом раунде плей-офф турнира команду Мексики со счетом 2:0, Неймар отметился голом и результативной передачей. На стадии 1/4 финала бразильцы 6 июля в Казани встретятся со сборной Бельгии.