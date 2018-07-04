Мина: сборная Колумбии не заслуживала поражения от англичан на ЧМ-2018

Автор гола в ворота сборной Англии надеялся, что его команда победит в основное время

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сборная Колумбии по футболу не заслуживала поражения в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Англии. Такое мнение высказал защитник колумбийцев Ерри Мина, слова которого приводит Mundo Deportivo.

Основное и дополнительное время матча, который прошел на стадионе "Спартак" в Москве, завершилось вничью - 1:1. На 57-й минуте нападающий англичан Гарри Кейн реализовал 11-метровый удар. В компенсированное ко второму тайму время Мина сравнял счет, в серии послематчевых пенальти сильнее оказались англичане - 4:3.

"Мы не заслуживали того, чтобы проиграть, мы сделали больше, чем Англия, и жаль, что мы не смогли решить исход матча до серии пенальти, - сказал Мина. - Я благодарю бога, что он позволил мне забить такой важный мяч, и я действительно думал, что в дополнительное время мы сможем победить".

Мина, который забил три гола на турнире, перешел в январе этого года в "Барселону" из бразильского "Палмейраса", но провел за испанскую команду только шесть матчей. "Я возвращаюсь в "Барсу", сейчас не время говорить о моем будущем, но чемпионат мира помог мне вновь утвердиться как футболисту", - добавил он.

В 1/4 финала сборная Англии сыграет с командой Швеции 7 июля в Самаре.